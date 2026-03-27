ФІФА погодила нові футбольні правила, які застосують на чемпіонаті світу

Міжнародна футбольна асоціація ФІФА погодила зміни до правил футболу, які покликані зменшити павзи у грі і розширити застосування технології відеоасистента арбітра.

Як пише DAZN, буде введено ліміт часу на проведення заміни: якщо гравець упродовж 10 секунд не залишить поле, то його команда на 1 хвилину залишиться в меншості.

Так само вчинятимуть і у випадку надання медичної допомоги на полі: після цього гравцю дозволять повернутися у гру тільки через хвилину. Виняток - якщо травму було завдано внаслідок фолу, який арбітр оцінив жовтою чи червоною карткою. Так сподіваються боротися із симуляціями і затягуванням часу.

5 секундами обмежать час на вкидання ауту або удару від воріт - інакше м'яч перейде суперникам. А VAR нарешті дозволять використовувати для перегляду суперечливих кутових і можливих помилок з другою жовтою карткою. Раніше відеорефері міг втручатися лише щодо прямих вилучень.

Усі ці новації ФІФА застосує на чемпіонаті світу-2026, який влітку прийматимуть США, Канада і Мексика.