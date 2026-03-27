Збірна України з футболу програла Швеції і не їде на чемпіонат світу

Болюча поразка у Валенсії і, ймовірно, кінець роботи Сергія Реброва з головною командою.

Мрія збірної України про чемпіонат світу-2026 завершилася вже після півфіналу плей-оф. Підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від Швеції, якій раніше ми ніколи не поступалися в офіційних іграх.

"Синьо-жовті" володіли великою перевагою у контролі м'яча, але абсолютно інертно поводилися в атаці. Натомість шведам на арені у Валенсії вистачило однієї атаки, щоб вийти вперед. Простріл на Дьокереша виявився результативним.

По перерві щойно українцям вдалося перший раз поцілити у площину воріт, як скандинави подвоїли перевагу. І знову злий геній Дьокереша, який цього разу пробив прицільно у дальній кут без шансів для Трубіна.

Сергій Ребров спробував рятувати гру замінами, але катастрофа була неминучою. Дьокереш заробив пенальті, змусивши Трубіна збивати себе у штрафному. А потім сам реалізував покарання, оформивши хет-трик.

Без особливої надії українці ще намагалися створити бодай щось біля воріт суперника, але тільки на 90-ій хвилині дебютанту Матвію Пономаренку вдалося розмочити рахунок.

1:3 у підсумку - Україна знову не гратиме на чемпіонаті світу. А тренерський штаб Сергія Реброва тепер навряд чи матиме виправдання, щоб далі працювати з командою.