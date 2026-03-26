МОК заборонив трансжінкам брати участь у жіночих змаганнях

Нові правила діятимуть вже на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі в 2028 році.

Міжнародний олімпійський комітет опублікував нові правила участі спортсменів у жіночих змаганнях, починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі в 2028 році. Із них випливає, що право участі у жіночих змаганнях матимуть лише особи з жіночою біологічною статтю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Стать підтверджуватимуть генетичним тестом, який спортсменки проходитимуть один раз. Тих, хто здійснив трансгендерний перехід, не будуть допускатися до жіночих змагань.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі заявила, що цей крок заснований на науці й даних експертів. Вона зазначила, що було б несправедливо дозволяти біологічним чоловікам брати участь в одних змаганнях із жінками.

Обмеження діятимуть у будь-яких змаганнях під егідою МОК.

Нагадаємо, що минулого року Всесвітня легкоатлетична асоціація запровадила гендерний тест для участі у жіночих змаганнях.

Питання участі трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях останніми роками викликає багато суперечок, висловлюються думки як за, і проти. Одним із перших указів Дональда Трампа після вступу на посаду президента США був указ про заборону федерального фінансування для організацій, які дозволяють трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях.

У 2021 році перший трансгендер в історії олімпіад провалив турнір - важкоатлетка Лорел Габбард не зуміла взяти заявлену вагу.