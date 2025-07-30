Всесвітня легкоатлетична асоціація запроваджує гендерний тест для участі у жіночих змаганнях

Всесвітня легкоатлетична рада схвалила нові правила щодо умов участі в змаганнях світового рейтингу в жіночій категорії.

Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої легкоатлетичної асоціації.

Всі спортсменки, які бажають змагатися в жіночій категорії на Чемпіонаті світу, повинні пройти унікальний тест на ген SRY – надійний метод визначення біологічної статі. Він проводиться за допомогою мазка зі щоки або аналізу крові.

Нові правила набувають чинності 1 вересня 2025 року та застосовуватимуться до Чемпіонату світу з легкої атлетики у Токіо, який розпочнеться 13 вересня.

“Філософія, якої ми дотримуємося у Всесвітній легкоатлетичній асоціації, полягає в захисті та просуванні цілісності жіночого спорту. У спорті, який постійно намагається залучити більше жінок, справді важливо, щоб вони вступали в спорт, вважаючи, що немає біологічної скляної стелі. Тест на підтвердження біологічної статі є дуже важливим кроком у забезпеченні цього. Ми кажемо, що на елітному рівні, щоб змагатися в жіночій категорії, ви повинні бути біологічно жінкою. Мені та Всесвітній легкоатлетичній раді завжди було дуже зрозуміло, що стать не може переважати біологію”, - зазначив президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу.