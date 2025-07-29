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Жіночу збірну України з волейболу запросили взяти участь у Лізі Націй

У Лізі Націй Україна замінить Корею.

Жіночу збірну України з волейболу запросили взяти участь у Лізі Націй
Жіночу збірну України з волейболу запросили взяти участь у Лізі Націй
Фото: Федерація волейболу України

Федерація волейболу України отримала офіційне запрошення для жіночої збірної України в Лігу націй-2026. 

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Про це повідомила пресслужба Федерації волейболу України.

Це стало можливим, оскільки збірна України стала командою з найвищим рейтингом серед тих, які не брали участі в цьогорічній VNL.

“ФВУ має підтвердити участь нашої збірної у Лізі Націй-2026 до 30 липня. Що, звісно, з задоволенням зробить”, - зазначили у Федерації волейболу України.

У Лізі Націй Україна замінить Корею, яка зайняла цього року останнє, 18-те місце, і вибула з елітного міжнародного турніру.
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