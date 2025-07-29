Жіночу збірну України з волейболу запросили взяти участь у Лізі Націй

Федерація волейболу України отримала офіційне запрошення для жіночої збірної України в Лігу націй-2026.
Про це повідомила пресслужба Федерації волейболу України.
Це стало можливим, оскільки збірна України стала командою з найвищим рейтингом серед тих, які не брали участі в цьогорічній VNL.
“ФВУ має підтвердити участь нашої збірної у Лізі Націй-2026 до 30 липня. Що, звісно, з задоволенням зробить”, - зазначили у Федерації волейболу України.
У Лізі Націй Україна замінить Корею, яка зайняла цього року останнє, 18-те місце, і вибула з елітного міжнародного турніру.