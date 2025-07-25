Рауль Лосано про виступ збірної в Лізі націй: «Україна – це команда-відкриття»

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано в розмові з LB.ua підбив підсумки виступу команди в дебютній для себе Лізі націй.

За словами аргентинського спеціаліста, його підопічні якісно провели турнір.

«Команда, яка зараз йде 14-ю в рейтингу FIVB, досягла дев'ятого місця в Лізі націй. Ми ділимо сьоме місце (у Куби, Ірану, Болгарії, США й Аргентини теж по шість перемог, але Куба й Іран змогли відібратися в плей-оф завдяки більшій кількості очок. — LB.ua). Це історичний результат. Україна — це команда-відкриття в Лізі націй», — пояснив Лосано.

Він також заявив, що не може виділити окремого гравця, який зіграв краще на турнірі.

«Мене вразила вся команда. Це була команда, яка виділялася, яка грала й боролася», — сказав він.

Окрім того, він наголосив, що хоче бачити покращення у грі збірної України від поєдинку до поєдинку.

«Я хочу бачити новий рівень гри від хлопців у кожному наступному матчі. Я вдячний кожному з команди за наш виступ у Лізі націй. Усі хлопці показали, що ми вміємо й можемо грати проти найсильніших команд світу. Усі наші думки про Олімпіаду-2028. У нас є трохи менше ніж три роки. Нам потрібно покращувати свій рейтинг, зростати індивідуально і як команда. Ми можемо і маємо поборотися за Олімпіаду-2028», — підсумував коуч.

Нагадаємо, збірна України з волейболу фінішувала дев’ятою на груповому етапі Ліги націй, набравши 18 очок у 12 поєдинках.