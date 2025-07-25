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"Шахтар" обіграв "Бешикташ" у другому кваліфай-раунді Ліги Європи

Принципове протистояння для нового тренера "гірників".

"Шахтар" обіграв "Бешикташ" у другому кваліфай-раунді Ліги Європи
Бешикташ - Шахтар 2:4
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" став єдиною українською командою, яка у єврокубковий четвер змогла потішити українських вболівальників: володарі Кубка України у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи переможно розпочали дуель з "Бешикташем".

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Для турецького наставника "гірників" Арди Турана поїздка у Стамбул була першим справжнім іспитом на новій посаді. Впорався коуч на рідній землі гідно: вже до 28-ої хвилини донеччани вели з рахунком 2:0 завдяки голам Аліссона та Егіналду.

Теммі Абрагам до перерви з пенальті скоротив відставання господарів, але у другому таймі настав час Кевіна - бразилець відзначився дублем, до того ж другий м'яч провів у компенсований час. За "Бешикташ" за лічені хвилини до того забивав Жоау Маріо. 

Тож 4:2 у підсумку - чудовий результат у лігві турецьких фанів, які відомі своєю агресивною гучністю. За тиждень "гірникам" достатньо не програти, щоб покрокувати у 3 кваліфай-раунд.
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