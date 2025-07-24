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Тренер волейбольної збірної Лосано розповів, чи запросить Плотницького до команди на ЧС

Волейболіст завершив кар’єру в національній команді в березні 2025 року.

Тренер волейбольної збірної Лосано розповів, чи запросить Плотницького до команди на ЧС
Український волейболіст Олег Плотницький
Фото: CEV

Аргентинський тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано заявив, що поважає рішення Олега Плотницького завершити кар’єру. 

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Про це він сказав у розмові з LB.ua.

«Я запросив 45 гравців до участі в сезоні 2025 року. Плотницький надіслав листа зі своєю позицією. Я поважаю його рішення, але не згоден з ним», — наголосив Лосано.

Нагадаємо, збірна України з волейболу посіла 9-те місце в дебютній для себе Лізі націй, набравши 18 очок після 12 матчів на груповому етапі.

Один з лідерів команди Олег Плотницький незадовго до початку змагань оголосив про завершення кар’єри в збірній. Він дебютував у національній команді в матчах відбору на ЧС-2018. Упродовж міжнародної кар’єри Плотницький вигравав Золоту Євролігу (2017). З Олегом у складі збірна України також дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022 – найкращий результат на світовій першості для «синьо-жовтих».

У вересні 2025-го збірна України розпочне виступи на Чемпіонаті світу, який пройде в Філіппінах.
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