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​“Шахтар” отримав ймовірного суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

У другому раунді “Шахтар” зустрінеться з “Бешикташем”.

​“Шахтар” отримав ймовірного суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
Ілюстративне фото

УЄФА провів жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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Зокрема, визначився суперник переможця пари “Шахтар” Донецьк - “Бешикташ” (Туреччина). Ним стане команда, яка зазнає поразки у протистоянні “Рейнджерс” (Шотландія) - “Панатінаїкос” (Греція) в кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Матчі відбудуться 7 та 14 серпня.

Перший поєдинок у другому кваліфікаційному раунді “Шахтар” проведе 24 липня, а матч у відповідь - 31 липня.

  • Суперником переможця пари “Динамо” Київ - “Хамрун Спартанс” (Мальта) стане переможець протистояння “Пафос” (Кіпр) - “Маккабі” (Тель-Авів, Ізраїль).
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