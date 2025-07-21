​“Шахтар” отримав ймовірного суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

УЄФА провів жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Зокрема, визначився суперник переможця пари “Шахтар” Донецьк - “Бешикташ” (Туреччина). Ним стане команда, яка зазнає поразки у протистоянні “Рейнджерс” (Шотландія) - “Панатінаїкос” (Греція) в кваліфікації Ліги Чемпіонів.
Матчі відбудуться 7 та 14 серпня.
Перший поєдинок у другому кваліфікаційному раунді “Шахтар” проведе 24 липня, а матч у відповідь - 31 липня.
- Суперником переможця пари “Динамо” Київ - “Хамрун Спартанс” (Мальта) стане переможець протистояння “Пафос” (Кіпр) - “Маккабі” (Тель-Авів, Ізраїль).