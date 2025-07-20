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Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа

Найбільший гонорар у кар’єрі українського боксера.

Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги
Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Усик заробив 132 мільйони доларів (5.5 мільярда гривень) за бій проти британця Даніеля Дюбуа.

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Про це повідомляє News Bet365.

Даніель Дюбуа натомість отримав 71 мільйон доларів. Для обох боксерів розмір гонорарів є рекордним у кар'єрі.

Призовий фонд бою склав понад 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді, ставши триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу: одного разу у важкій і двічі в суперважкій вазі.

Після перемоги Усик подякував українським захисникам.
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