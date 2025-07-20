Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги

Український боксер Олександр Усик заробив 132 мільйони доларів (5.5 мільярда гривень) за бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Про це повідомляє News Bet365.

Даніель Дюбуа натомість отримав 71 мільйон доларів. Для обох боксерів розмір гонорарів є рекордним у кар'єрі.

Призовий фонд бою склав понад 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді, ставши триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу: одного разу у важкій і двічі в суперважкій вазі.

Після перемоги Усик подякував українським захисникам.