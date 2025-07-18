Український співак Артем Пивоваров випустив новий трек, записаний з чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком і DJ Ольгою Корольовою
Пісня з’явилася на ютуб-каналі Артема Пивоварова.
Вона має назву Fight for Life.
Нагадаємо, 19 липня у Лондоні український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа в Лондоні. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
У першому поєдинку між боксерами Усик здобув перемогу технічним нокаутом.