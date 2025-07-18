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Пивоваров і Усик випустили новий трек

Реліз відбувся за день до бою Усика проти Дюбуа

Пивоваров і Усик випустили новий трек
Олександр Усик перед боєм проти Даніеля Дюбуа
Фото: EPA/UPG

Український співак Артем Пивоваров випустив новий трек, записаний з чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком і DJ Ольгою Корольовою

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Пісня з’явилася на ютуб-каналі Артема Пивоварова.

Вона має назву Fight for Life.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа в Лондоні. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У першому поєдинку між боксерами Усик здобув перемогу технічним нокаутом.
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