Трамп назвав найкращого футболіста в історії

Президент США Дональд Трамп розповів, кого вважає найкращим футболістом в історії.

Про це повідомили Goal.com.

«Багато років тому, коли я був молодим, сюди привезли гравця, на ім'я Пеле – він грав за команду під назвою «Космос». І тут було повно людей – це була попередня версія цього стадіону, і це був Пеле. Не хочу себе видавати застарим, але це було дуже давно, і я тоді був молодим хлопцем, тож прийшов подивитися на Пеле – і він був фантастичний. Тому, мабуть, я оберу стару школу і скажу: Пеле був просто великим», – сказав Трамп у розмові з DAZN.

Нагадаємо, 13 липня у США завершився Клубний чемпіонат світу, у фіналі якого «Челсі» розгромив ПСЖ – 3:0.

У 2028 році США прийматиме Чемпіонат світу з футболу. Він розпочнеться 11 червня.