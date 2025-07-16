Найбрудніший суперник Усика: історія бою проти Марко Хука

Чим запам’ятався боксер, якого Усик переміг ще у 2017 році, чому українець зневажає його і чого могла б навчити Дюбуа ця ситуація — на LB.ua .

Найпопулярніший зараз трештокер — це Тайсон Ф’юрі. Циганський король перевіряв нерви українця на міцність відвертим матюччям й провокаціями упродовж підготовки до обох поєдинків. Водночас ні він, ні його земляк Даніель не змогли зачепити українця. Єдиний боксер, який зміг залізти в голову Усика — німець Марко Хук.

Команда британця протягом пів року каже, що Усик — шахрай, бо імітував удар нижче пояса в першому поєдинку. Ба більше, Даніель не з великого розуму заявляє, що бомбитиме українця ракетами… Цинічна заява на тлі чотирьох років повномасштабної війни України за незалежність. Очевидно, сприймати слова Дюбуа серйозно не варто, адже його поведінка — звична справа в боксі. Багато атлетів, навіть з когорти кращих, дозволяли собі трешток — поливання брудом суперника перед боєм.

19 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні український чемпіон за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик вдруге битиметься проти британського важковаговика Даніеля Дюбуа, який володіє поясом IBF . Українець уже перемагав цього боксера у 2023 році перед двома боями проти Тайсона Ф’юрі . Однак це не заважає битому Дюбуа зневажливо висловлюватися про Олександра.

Це було 8 років тому

2017 рік, у важкій вазі з’явилося одразу декілька якісних боксерів, які вміють не лише боксувати, а й збирати на свої поєдинки глядачів. Латвієць Майріс Брієдіс, німець Марко Хук, представник країни-агресорки Мурат Гассієв і, звісно, Олександр Усик – усі бійці перебували в розквіті сил, тому могли подарувати вболівальникам шоу. Щобільше, у категорії на той момент було одразу чотири чемпіони, які володіли по одному титулу. Водночас до важкої ваги як завжди уваги було мало, адже головною ваговою категорією в боксі є хевівейт, нинішня ліга українця.

Фото: К2 Promotion Олександр Усик у 2017 році

Щоб оживити інтерес до важкої ваги вирішили організувати новий турнір – боксерську суперсерію, переможець якої отримає кубок Мухаммеда Алі та стане абсолютним чемпіоном світу. Стартували боксери з 1/4 фіналу. Олександр Усик розпочинав цей турнір боєм проти тоді 31-річного німця Марко Хука.

Фото: EPA/UPG Німецький боксер Марко Хук

Німець починав свій шлях у спорті із кікбоксингу, ставши чемпіоном Європи в 16 років. Потім, як свого часу Віталій Кличко, Марко Хук перейшов у бокс. До 2017 року в нього було чимало звитяг. Зокрема він був чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі та встиг провести 11 захистів титулу.

Регалії боксер мав непогані, але Усик суперника запам’ятав не через це.

Облаяв Усика й образив маму

«Моя слабкість — я люблю людей. Я люблю своїх суперників. Єдиний мій суперник, якого я не люблю — це Марко Хук. Він погана людина, бо сказав погані слова про мою маму. Це погано, сам розумієш», — сказав Усик в одному з інтерв’ю для DAZN перед боєм проти Хука. Що трапилося?

Під час битви поглядів на одному із заходів, присвячених бою, Хук штовхнув Усика і назвав його «с*кою, с*чим сином». Домашня заготовка німця мала б спантеличити Олександра. На правду, так і сталося, хоч він на провокацію не піддався й відповів супернику посмішкою.

Потім Усик заявив, що Марко відповість за свої слова в ринзі. В ніч на 10 вересня 2017 року боксери вийшли на бій. Усик підходив до поєдинку в статусі фаворита й зміг довести свою перевагу. Він буквально влаштував побиття суперника, не нехтуючи ударами по корпусу. Відчувалося, що він не налаштований нокаутувати німця, націлившись на методичний «освітній процес».

Фото: a-usyk.com Олександр Усик у бою проти Марко Хука

Хук дотягнув до десятого раунду, в якому рефері зафіксував технічний нокаут. Таким чином Усик переміг у першому бою Всесвітньої суперсерії, яку, до слова, він виграв.

Фото: WBSS Усик отримує кубок Мухаммеда Алі

За декілька років після бою Усик зізнався, що виходив на ринг про Хука, щоб зробити супернику боляче. Ба більше, Сашко підтвердив, що не планував нокаутувати Марко, намагаючись розтягнути задоволення. Для майбутніх опонентів «кота» цей бій мав би стати уроком…

Після Хука Усик ще не раз відчував на собі «прийомчики» суперників. Його штовхали на пресконференціях, обзивали, звинувачували в упередженому ставленні через війну в Україні. Попри це в активі Олександра досі 0 поразок за 22 поєдинки.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Усик у бою проти Даніеля Дюбуа.

Старий-новий суперник Усика Даніель Дюбуа, очевидно, біографію українця не вивчав, інакше б не дозволяв собі гучних заяв.

Дюбуа наступний?

«Усик завдав мені болю і розчарування, але завдяки цьому я досяг нового рівня. У реванші я його нокаутую, відправлю спати», – сказав Дюбуа у розмові з BBC.

Фото: K2 Promotions Даніель Дюбуа штовхає Олександра Усика

Учора ж, 15 липня, він кричав Сашкові в обличчя, що після їхнього бою диктор оголосить ім’я нового чемпіона… Самовпевненості Дюбуа не позичати, але чи допоможе це йому? Нехай запитає в Марко Хука.

Бій Усика й Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні. Початок вечора боксу – о 19:00 за Києвом. Головні герої вийдуть на ринг не раніше 23:30.