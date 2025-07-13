Усик завершив табір і вирушив до Лондона на бій проти Дюбуа

Перший бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, 2023 рік

Український чемпіон з боксу за версіями WBC, WBO, WBA й IBO у надважкій вазі Олександр Усик закінчив тренувальний табір і вирушив до Лондона на бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Українець повідомив про це у своєму Інстаграмі.

«Наступна зупинка – Лондон», – йдеться в повідомленні Усика.

Бій між Олександром і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Нагадаємо, перший бій між боксерами, який відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.