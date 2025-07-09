Художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала найкращою спортсменкою червня за версією НОК України

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала найкращою спортсменкою червня в Україні за версією Національного олімпійського комітету.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua з посиланням на пресслужбу НОК.
Найкращою тренеркою місяця визнали Ірину Дерюгіну – головну тренерку збірної України з художньої гімнастики.
У червні Онофрійчук стала абсолютною чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. Окрім того, вона здобула срібну нагороду у вправах з булавами та дві бронзові медалі – з обручем і стрічкою.
Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук стала першою за 28 років українською абсолютною чемпіонкою Європи з художньої гімнастики.