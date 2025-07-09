Художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала найкращою спортсменкою червня за версією НОК України

Минулого місяця вона перемогла в особистому багатоборстві на Чемпіонаті Європи.

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала найкращою спортсменкою червня в Україні за версією Національного олімпійського комітету.

Фото: НОК України Таїсія Онофрійчук й Ірина Дерюгіна

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з посиланням на пресслужбу НОК.

Фото: НОК України Ірина Дерюгіна під час нагородження

Найкращою тренеркою місяця визнали Ірину Дерюгіну – головну тренерку збірної України з художньої гімнастики.

У червні Онофрійчук стала абсолютною чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. Окрім того, вона здобула срібну нагороду у вправах з булавами та дві бронзові медалі – з обручем і стрічкою.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук стала першою за 28 років українською абсолютною чемпіонкою Європи з художньої гімнастики.