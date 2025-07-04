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Світоліна поступилася Мертенс і завершила виступи на Вімблдоні-2025

У цьогорічному розіграші трав’яного мейджора залишилася одна українка.

Світоліна поступилася Мертенс і завершила виступи на Вімблдоні-2025
Еліна Світоліна в матчі третього кола Вімблдону-2025
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA № 13) програла бельгійці Елізе Мертенс (WTA № 23) у третьому колі Вімблдону-2025.

У першому сеті Еліна спромоглася забрати лише один гейм. У другому їй вдалося вирівняти становище й перевести гру на тайбрейк, де сильнішою виявилася Мертенс – 6:7 (4:7).

Упродовж 1 години й 41 хвилини Світоліна виконала 2 подачі навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Востаннє у третьому колі Вімбдлону Еліна вилітала у 2021 році.

Нагадаємо, ще одна українка Даяна Ястремська зіграє в 1/16 фіналу змагань завтра, 5 липня, проти іспанки Джессіки Бузас Манейро.
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