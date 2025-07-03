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Швейцарський тренер став злочинцем через переїзд у Москву

Наставник ухвалив ганебне рішення працювати в РФ.

Швейцарський тренер став злочинцем через переїзд у Москву
Фабіо Челестіні
Фото: EPA/UPG

Колишній тренер швейцарського "Базеля" Фабіо Челестіні, який минулого сезону виграв з клубом чемпіонат та кубок країни, подався до Москви, щоб очолити тамтешній "ЦСКА" - і автоматично опинився під загрозою тюремного ув'язнення.

Як пояснює Blick, клуб зі столиці країни-агресора фінансує банк ВЕБ, який перебуває під санкціями цивілізованих країн. Ця установа неодноразово помічена за спонсоруванням російської воєнної економіки. 

Згідно із законами Швейцарії, отримання коштів від підсанкційної юридичної особи є злочином і карається позбавленням волі до 5 років. Так само кримінальну відповідальність Челестіні може понести і в державах ЄС - наприклад, в Іспанії за російські гроші, що не пахнуть, його б запроторили до буцегарні на шість років.

Проте є нюанс: поки Челестіні не перебуває на території ЄС чи Швейцарії і не переводить отримані від ЦСКА криваві гроші на свої європейські рахунки, формальних підстав його заарештувати і судити у правоохоронців немає. 
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