Колишній тренер швейцарського "Базеля" Фабіо Челестіні, який минулого сезону виграв з клубом чемпіонат та кубок країни, подався до Москви, щоб очолити тамтешній "ЦСКА" - і автоматично опинився під загрозою тюремного ув'язнення.

Як пояснює Blick, клуб зі столиці країни-агресора фінансує банк ВЕБ, який перебуває під санкціями цивілізованих країн. Ця установа неодноразово помічена за спонсоруванням російської воєнної економіки.

Згідно із законами Швейцарії, отримання коштів від підсанкційної юридичної особи є злочином і карається позбавленням волі до 5 років. Так само кримінальну відповідальність Челестіні може понести і в державах ЄС - наприклад, в Іспанії за російські гроші, що не пахнуть, його б запроторили до буцегарні на шість років.

Проте є нюанс: поки Челестіні не перебуває на території ЄС чи Швейцарії і не переводить отримані від ЦСКА криваві гроші на свої європейські рахунки, формальних підстав його заарештувати і судити у правоохоронців немає.