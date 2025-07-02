Старт Вімблдону-2025: провал Костюк і майстер-клас від Ястремської

Як провели свої матчі українки, проти кого зіграють у другому колі та чого очікувати від наступних поєдинків – у підсумках стартового раунду Вімблдону.

Однак, на жаль, пройти повним складом у другий раунд змагань не вдалося, але не обійшлося без сюрпризів. Марта Костюк стала однією з головних сенсацій зі знаком мінус не лише для України, а й світового тенісу загалом. Те ж саме стосується Даяни Ястремської, яка навпаки змогла засмутити всіх критиків.

Упевнений старт Світоліної

Першою з українок свої виступи на Вімблдоні розпочала королева українського тенісу Еліна Світоліна. Її суперницею стала угорська тенісистка Анна Бондар.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна у матчі проти Анни Бондар

Вже у четвертому геймі першого сету Світоліна зробила брейк, а у восьмому була близькою до перемоги у партії. Втім угорка відіграла три сетпоінти та перевела гру до дев‘ятого гейму. Вже на своїй подачі Еліна закінчила справу й закрила цей сет своєю перемогою. У другій партії Еліна була ще переконливішою. Вона грала у свій теніс і врешті віддала суперниці лише один гейм. Таким чином Світоліна ввосьме в кар'єрі подолала перший раунд на Вімблдоні та пробилась до другого кола.

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 13) — Анна Бондар (Угорщина, WTA № 75) – 2:0 (6:3, 6:1)

Фото: EPA/UPG Світоліна у матчі проти Бондар

«Я стала грати більш агресивно в цілому. Гра з льоту – це результат того, що я роблю в розіграші, коли дію агресивно і з'являються такі м'ячі, які я можу одразу зіграти біля сітки. Так, я працювала над цим ударом, щоб закінчувати розіграш якомога швидше і суперниця не мала часу повернутися у гру», – сказала Світоліна у коментарі порталу Великий теніс України після перемоги.

Суперницею українки в наступному раунді стане «нейтральна» Олександра Соснович (WTA № 107). Це буде четверте очне протистояння для тенісисток. Цікаво, що станом на зараз у доробку Еліни лише одна перемога над Соснович. Віримо, що українка зможе покращити цей показник з огляду на те, наскільки якісно вона грає проти росіянок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Провал Костюк

Уже наступного ігрового дня на корт Вімблдону вийшла Марта Костюк. Донедавна перша ракетка України протистояла представниці Словенії Вероніці Ер‘явец, 171-й ракетці світового рейтингу. Багато хто хвилювався за стартовий матч Марти на британському мейджорі, адже українка розпочала свій «трав‘яний» сезон, м'яко кажучи, не дуже – з двох поспіль поразок у перших колах змагань (на турнірі WTA 500 у Берліні й WTA 500 у Бад-Гомбурзі). Не безпідставно, як то кажуть.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

Однак мало хто міг подумати, що матч проти кваліфаєрки буде настільки складним для Марти… У першому сеті все, здавалось, йде за планом. Костюк святкувала перемогу у стартовій партії й повинна була доводити гру до логічного завершення вже у другому сеті. Суперниця напротивагу перевернула гру з ніг на голову – Вероніка виграла цю партію, тож доля поєдинку визначалася у третьому сеті.

Марту лихоманило – у вирішальному сеті вона спочатку програвала з рахунком 1:3, а потім все ж змогла здійснити камбек – 4:3. Далі справа була за малим – не віддати наступні гейми. Марта ж діяла нелогічно та невпевнено, тому наступні три гейми на свій рахунок записала саме Ер'явець.

Вероніка Ер'явець (Словенія, Q) — Марта Костюк (Україна, WTA № 26) – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Фото: EPA/UPG Марта Костюк грає на Вімблдоні

«Сьогодні мені було дуже складно фізично, я ще у п'ятницю сильно захворіла. Були моменти під час матчу, коли я, можливо, трохи поспішала. Але, чесно кажучи, починаючи з першого турніру на траві я грала просто жахливо. Я намагалася зробити все, що могла, і на тренуваннях, і в матчах, щоб хоч якось відчути м'яч і зрозуміти, як влучати у корт, але за всі три гри, що я зіграла на траві... Я не знаю, що сталося цього року. Я, звичайно, в цілому не дуже люблю траву, але цього року я грала просто жахливо. Я справді сподівалася, що на Вімблдоні у мене щось вийде. Втретє поспіль у мене суперниця з кваліфікації, і я була впевнена, що це буде мені на руку, але не склалося» – сказала Костюк у коментарі порталу Великий теніс України.

Ця поразка стала першою для Марти на старті Вімблдону. До цього найгіршим результатом в її кар'єрі було друге коло у 2021 та 2022 роках.

Вольова перемога Стародубцевої

Цей Вімблдон уже точно стане особливим для нашої Юлії Стародубцевої, адже вона вперше у своїй кар‘єрі напряму потрапила в основну сітку змагань. Ба більше, цей старт вийшов вдалим для Стародубцевої – вона з боєм здолала господарку змагань Франческу Джонс.

Гра розпочалась відверто погано для українки. Вона зуміла виграти лише один гейм та програла у першому сеті. Далі Стародубцева оговталася та зрівняла рахунок за партіями у грі. У вирішальному сеті Юлія домінувала та показала себе у всій красі. Без шансів для суперниці Стародубцева поставила фінальну, переможну крапку у цьому протистоянні.

Фото: Instagram Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева (Україна, WTA 68) — Франческа Джонс (Велика Британія,WC) 2:1 (1:6, 6:3, 6:1)

У другому колі на українку чекатиме випробування у вигляді «нейтральної» Людмили Самсонової, котра є 19-ю сіяною.

Майстер-клас від Ястремської

А тепер про головне! Для Даяни Ястремської Вімблдон розпочався зі справжнього тенісного іспиту в особі другої ракетки світу Коко Гофф. Уже на старті поєдинку Даяна дала зрозуміти, що іменитій суперниці легко не буде. Після семи стартових геймів рахунок уже був 5:2 на користь українки. Даяна була досить агресивною, втім моментами на передній план виходило хвилювання. Гофф вдалося зрівняти та перевести гру на тай-брейк. У ньому українка віддала американці лише три очки та виграла перший сет.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час матчу першого кола Вімблдону-2025

У другій партії, коли вся британська публіка була в очікуванні камбеку від другої ракетки, українка шокувала всіх присутніх на Вімблдоні. Вона грала безпомилково, впевнено та красиво, тому віддала Гофф лише один гейм. Прекрасний результат і хороша тенденція українців на Вімблдоні в кращих традиціях Сергія Стаховського.

Фото: EPA/UPG Емоційна Даяна Ястремська

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 42) — Коко Гофф (США, WTA № 2) – 2:0 (7:6(3), 6:1)

У другому колі змагань Даяна зустрінеться з «нейтральною» росіянкою Анастасією Захаровою (WTA № 95).

Цікаво, що кожна з трьох українок у другому колі протистоятиме суперниці без прапора. Бажаємо українкам сил!

Першою на корт знову вийде Світоліна. Вона розпочне свій матч сьогодні, 2 липня, о 18:30 за Києвом.