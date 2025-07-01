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Чергова сенсація на Вімблдоні: українка Ястремська перемогла Гофф у першому колі змагань

Перша перемога Даяни над другою ракеткою світу з США.

Чергова сенсація на Вімблдоні: українка Ястремська перемогла Гофф у першому колі змагань
Даяна Ястремська у матчі проти Коко Гофф
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA № 42) у двох сетах здолала Коко Гофф (WTA № 2) із США у першому колі Вімблдону-2025.

У першому сеті українка дотисла американку на тайбрейку – 7:6 (7:3), а в другому змогла декласувати суперницю – 6:1.

Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська

Українка переграла другу ракетку світу за 1 годину і 20 хвилин. Упродовж матчу Ястремська здійснила одну подачу навиліт і виконала 16 віннерів.

Українка Даяна Ястремська на Вімблдоні
Фото: EPA/UPG
Українка Даяна Ястремська на Вімблдоні

Даяна Ястремська під час гри
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська під час гри

Ястремська у матчі проти Гофф
Фото: EPA/UPG
Ястремська у матчі проти Гофф

Матч на цьогорічному розіграші Вімблдону був четвертим між тенісистками. Українка вперше обіграла американку.

У другому колі змагань Даяна зустрінеться з «нейтральною» росіянкою Анастасією Захаровою (WTA № 95).

Нагадаємо, окрім Ястремської, в 1/32 фіналу також пробилися Еліна Світоліна і Юлія Стародубцева.

Ще одна українка Марта Костюк поступилася на старті Вімблдону.
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