Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA № 42) у двох сетах здолала Коко Гофф (WTA № 2) із США у першому колі Вімблдону-2025.
У першому сеті українка дотисла американку на тайбрейку – 7:6 (7:3), а в другому змогла декласувати суперницю – 6:1.
Українка переграла другу ракетку світу за 1 годину і 20 хвилин. Упродовж матчу Ястремська здійснила одну подачу навиліт і виконала 16 віннерів.
Матч на цьогорічному розіграші Вімблдону був четвертим між тенісистками. Українка вперше обіграла американку.
У другому колі змагань Даяна зустрінеться з «нейтральною» росіянкою Анастасією Захаровою (WTA № 95).
Нагадаємо, окрім Ястремської, в 1/32 фіналу також пробилися Еліна Світоліна і Юлія Стародубцева.
Ще одна українка Марта Костюк поступилася на старті Вімблдону.