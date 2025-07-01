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Ансу Фаті продовжить кар’єру в «Монако»

Іспанець гратиме в оренді з можливістю повноцінного переходу.

Ансу Фаті продовжить кар’єру в «Монако»
Ансу Фаті з футболкою «Монако»
Фото: asmonaco.com

«Монако» орендувало іспанського вінгера «Барселони» Ансу Фаті

Про це повідомила пресслужба команди.

22-річний футболіст гратиме в «Монако» протягом одного сезону. Клуб має можливість оформити повноцінний трансфер гравця.

За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, для купівлі футболіста «Монако» повинно буде заплатити 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ансу Фаті – вихованець «Барселони», який у минулому сезоні зіграв 11 матчів, результативними діями не відзначився.

Після переходу іспанця десятий номер у каталонській команді став вакантним.
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