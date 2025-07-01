Ансу Фаті продовжить кар’єру в «Монако»

«Монако» орендувало іспанського вінгера «Барселони» Ансу Фаті.
Про це повідомила пресслужба команди.
22-річний футболіст гратиме в «Монако» протягом одного сезону. Клуб має можливість оформити повноцінний трансфер гравця.
За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, для купівлі футболіста «Монако» повинно буде заплатити 11 мільйонів євро.
Нагадаємо, Ансу Фаті – вихованець «Барселони», який у минулому сезоні зіграв 11 матчів, результативними діями не відзначився.
Після переходу іспанця десятий номер у каталонській команді став вакантним.