Ансу Фаті продовжить кар’єру в «Монако»

Іспанець гратиме в оренді з можливістю повноцінного переходу.

«Монако» орендувало іспанського вінгера «Барселони» Ансу Фаті.

Про це повідомила пресслужба команди.

22-річний футболіст гратиме в «Монако» протягом одного сезону. Клуб має можливість оформити повноцінний трансфер гравця.

За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, для купівлі футболіста «Монако» повинно буде заплатити 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ансу Фаті – вихованець «Барселони», який у минулому сезоні зіграв 11 матчів, результативними діями не відзначився.

Після переходу іспанця десятий номер у каталонській команді став вакантним.