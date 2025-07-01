Шахи: Василь Іванчук став третім на турнірі в Ташкенті

Треба сказати, що вперше Василь Михайлович — а тоді ще юний Василько — зіграв в Узбекистані ще понад 50 років тому в юнацькому турнірі, у якому, втім, узяли участь видатні в майбутньому гросмейстери Борис Гельфанд, Олексій Дреєв та інші…

Центр шахового життя поступово переміщується з Європи до Азії, зокрема до Узбекистану. Уже другий рік поспіль Ташкент приймає супертурніри найвищого ґатунку. На жаль, в основному змаганні українські шахісти участі не беруть, а от у додаткове організатори запросили Василя Іванчука , який до того ж мав найвищий рейтинг серед учасників.

Легенда українських шахів отримала новий шанс. Обидва змагання проходили за коловою системою з десятьма учасниками. Турнір почався для українського ветерана невдало. У першому турі він чорними поступився колишньому землякові Віталію Сивуку, який нині представляє Швецію.

Фото: Facebook Василь Іванчук

Треба відзначити, що цю партію Сивук провів просто блискуче. У каталонському початку він пожертвував пішака, проте надовго захопив ініціативу. Техніка реалізації переваги теж буда у Віталія на висоті.

У третьому раунді наш уславлений ветеран відігрався – переграв єдину жінку. Вирішальним для львів’янина виявився четвертий тур. Василь Михайлович грав білими з узбецьким гросмейстером Джахонгіром Вахідовим. Українець у відмінному стилі провів першу частину партії. На 49-му ході Василь мав можливість форсовано добитися перемоги. Але не зробив цього, а потім ще й догрався до нічийної позиції. Під кінець Іванчук взагалі забув про годинник і в стовідсотково нічийній позиції прострочив час.

Прийшов до тями Василь на фініші. В останніх чотирьох турах йому вдалося набрати 3,5 очка. У передостанньому турі українець чорними взяв гору над грецьким шахістом Ніколасом Теодору. Молодий грецький гросмейстер спробував засушити гру в розмінному варіанті слов’янського захисту. Проте Іванчук довів, що навіть такий миролюбний дебют не може гарантувати білими пів очка. Василю вдалося виграти пішака, а потім чітко реалізувати перевагу.

Фото: Ukrainian Chess Federation Українець Василь Іванчук під час шахової партії.

На фініші ж змагання українець укотре довів свою високу техніку. Білими в російській партії львів’янин спочатку виграв пішака, а потім в дуже непростій ситуації (з погляду реалізації переваги) все ж таки поступово зміг перехитрити свого менш досвідченого суперника і загнати його короля в матову сітку.

У підсумку Іванчук набрав 5,5 очка з 9, що гарантувало йому третє місце. Словом, якби не злощасна партія четвертого туру, він міг би стати переможцем турніру.

Щодо основного змагання, то там перше-третє місця розділили Нодірбек Абдусатторов, Джавахір Сіндаров (обидва – Узбекистан) та Рамешбабу Прагнанадха з Індії – по 5,5 очка з 9. Проте на тай-брейку переможцем став саме індійський шахіст. А друге місце дісталося Сіндарову. Лідер узбецьких шахів Абдусаттаров, який до останнього туру був одноосібним лідером, задовольнився третім місцем.