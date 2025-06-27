Шахи: Марія Музичук не змогла підкорити «шахову столицю» США

Пік Марії Музичук припав на 2015-й, коли її було 22 роки. Тоді вона змогла завоювати звання чемпіонки світу. На жаль, наступного року українка поступилася в матчі своїй попередниці, китаянці Хоу Іфань. Я був присутній на цьому двобої (він проходив у Львові) і можу засвідчити, що Марія мала непогані шанси на успіх.

Після цього результати молодшої Музичук трохи знизилися, й вона вже не мала тих амбіцій. Проте довгий час українка зберігала високий рівень... Цього літа Марія зіграла на так званому Карінз Кап – кубку дружини найкращого американського мецената Рекса Сінкфілда. У ньому взяли участь 10 шахісток за коловою системою. Далі – про виступ Марії.