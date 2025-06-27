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Шахи: Марія Музичук не змогла підкорити «шахову столицю» США

Пік Марії Музичук припав на 2015-й, коли її було 22 роки. Тоді вона змогла завоювати звання чемпіонки світу. На жаль, наступного року українка поступилася в матчі своїй попередниці, китаянці Хоу Іфань. Я був присутній на цьому двобої (він проходив у Львові) і можу засвідчити, що Марія мала непогані шанси на успіх. 

Після цього результати молодшої Музичук трохи знизилися, й вона вже не мала тих амбіцій. Проте довгий час українка зберігала високий рівень... Цього літа Марія зіграла на так званому Карінз Кап – кубку дружини найкращого американського мецената Рекса Сінкфілда. У ньому взяли участь 10 шахісток за коловою системою. Далі – про виступ Марії.

Шахи: Марія Музичук не змогла підкорити «шахову столицю» США
Марія Музичук під час шахової партії
Фото: FIDE

Почати б варто з грошей. Загальний призовий фонд змагань був 250 тисяч доларів. Перший приз – 60 тисяч, другий – 50, а третій – 40. Контроль часу – 90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожний хід, починаючи з першого. 

Склад учасниць: Тань Чжуньї (Китай, 2546), Хампі Конеру (Індія, 2543), Бібісара Асаубаєва (Казахстан, 2509), Нана Дзагнідзе (Грузія, 2505), Марія Музичук (2492), Харіка Дронваллі (Індія, 2483), Ніно Баціашвілі (Грузія, 2462), Аліна Кашлинська (Польща, 2459), Карисса Їп (2431), Еліс Лі (обидві – США, 2389).

Українська шахістка Марія Музичук
Фото: EPA/UPG
Українська шахістка Марія Музичук

На жаль, турнір із самого початку склався невдало для львів'янки. Вона програла перші дві партії – Ассаубаєвій та Лі. Звичайно, після цього їй вже було важко розраховувати на серйозний успіх. Але у четвертому турі Марії вдалося частково відігратися після перемоги над Їп. Проте розвинути успіх львів’янка не змогла. Щобільше, у шостому турі вона поступилася ще й Кашлинській. Таким чином Музичук опустилася майже на дно таблиці.

В останньому турі українці вдалося грюкнути дверима. Білими вона перемогла Конеру, яка довгий час очолювала гонку. 

Марія Музичук
Фото: EPA/UPG
Марія Музичук

Переможцями турніру стали американки Їп (6 очок) та Лі (5,5). Цікаво, що вони мали два найгірших рейтинги. 

Третьою стала Дронваллі – 5 очок. Четверте – сьоме місце розділили Конеру, Дзагнідзе, Кашлинська та Ассаубаєва – по 4,5 очка. Марія Музичук – 4 очка з 9. Тань Чжньї – 3,5 та Баціашвілі – 3 очка.

Відверто посередній виступ ексчемпіонки світу. Сподіваємося, що далі українка зможе покращити свої результати...

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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