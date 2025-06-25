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"Бенфіка" Трубіна обіграла "Баварію" та виграла групу на чемпіонаті світу

Український голкіпер - найкращий гравець матчу.

"Бенфіка" Трубіна обіграла "Баварію" та виграла групу на чемпіонаті світу
Сейв Анатолія Трубіна
Фото: EPA/UPG

Португальська "Бенфіка" завдяки перемозі над мюнхенською "Баварією" фінішувала першою у групі Клубного чемпіонату світу з футболу та вийшла до стадії плей-оф.

Успіх "орлам" багато в чому забезпечив український голкіпер Анатолій Трубін. Наш співвітчизник відзначився кількома ефектними сейвами та записав до активу сухий матч - а разом з ним і звання найкращого гравця поєдинку.

Три очки португальцям приніс точний удар Шьєлдерупа ще на 13-ій хвилині зустрічі. 1:0 - "Бенфіка" боротиметься за потрапляння до чвертьфіналу з другим місцем квартету D. Його, з високою вірогідністю, посяде "Челсі". 
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