Ярослава Магучіх виграла “срібло” на етапі “Діамантової ліги” у Парижі

Перемогла на цьому етапі австралійка Нікола Оліслагерс.

У Парижі пройшов восьмий цього сезону етап “Діамантової ліги” - змагань з легкої атлетики.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українка Ярослава Магучіх виборола “срібло” у стрибках у висоту із результатом 1,97 метра.

Перемогла на цих змаганнях австралійка Нікола Оліслагерс з результатом 2 метра. “Бронза” дісталася також австралійці Елеанор Паттерсон (1,97 метра).

Ще одна українка, Юлія Левченко, залишилася поза топ-10 з результатом 1,83 метра.

Наступний етап “Діамантової ліги” пройде 5 липня у Юджині (США).

Цього сезону “Діамантової ліги” в активі Ярослави Магучіх 2 “золота” та 2 “срібла”.

Торік на паризькому етапі “Діамантової ліги” Ярослава Магучіх стала рекордсменкою світу з результатом 2,10 метра.