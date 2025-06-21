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Ярослава Магучіх виграла “срібло” на етапі “Діамантової ліги” у Парижі

Перемогла на цьому етапі австралійка Нікола Оліслагерс.

Ярослава Магучіх виграла “срібло” на етапі “Діамантової ліги” у Парижі
Ярослава Магучіх
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

У Парижі пройшов восьмий цього сезону етап “Діамантової ліги” - змагань з легкої атлетики.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українка Ярослава Магучіх виборола “срібло” у стрибках у висоту із результатом 1,97 метра.

Перемогла на цих змаганнях австралійка Нікола Оліслагерс  з результатом 2 метра. “Бронза” дісталася також австралійці Елеанор Паттерсон (1,97 метра).

Ще одна українка, Юлія Левченко, залишилася поза топ-10 з результатом 1,83 метра.

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Наступний етап “Діамантової ліги” пройде 5 липня у Юджині (США).

Цього сезону “Діамантової ліги” в активі Ярослави Магучіх 2 “золота” та 2 “срібла”.

Торік на паризькому етапі “Діамантової ліги” Ярослава Магучіх стала рекордсменкою світу з результатом 2,10 метра.

  • Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла другу сходинку на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, Швеція.
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