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Збірна України з фехтування виборола “золото” ЧЄ-2025 у шпазі серед жінок

Українки у фіналі перемогли збірну Швейцарії.

Збірна України з фехтування виборола “золото” ЧЄ-2025 у шпазі серед жінок
Збірна України з фехтування виборола “золото” ЧЄ-2025 у шпазі серед жінок
Фото: НОК

У заключний день ЧЄ-2025 з фехтування представниці збірної України здобули “золото”.

Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі командних змагань в жіночій шпазі Олена Кривицька, Інна Бровко, Анна Максименко та Влада Харькова перемогли збірну Швейцарії (45:34). Таким чином українки стали володарками “золотих” медалей.

У півфіналі українки впевнено здолали лідерок світового рейтингу шпажисток з Італії (45:27).

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Змагання в Генуї завершать збірні Італії та Франції командним фіналом у чоловічій рапірі. В цій дисціплині збірна України в 1/8 фіналу програла Німеччині (37:45).

Раніше на ЧЄ-2025 українці виграли дві медалі в індивідуальних турнірах: 

  • шпажист Роман Свічкар виборов “золото”;
  • шаблістка Аліна Комащук принесла збірній “срібло”.

Для України це перша в історії золота нагорода чемпіонатів Європи у жіночій командній шпазі.
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