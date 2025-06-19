Збірна України з фехтування виборола “золото” ЧЄ-2025 у шпазі серед жінок

У заключний день ЧЄ-2025 з фехтування представниці збірної України здобули “золото”.
Про це повідомляє Укрінформ.
У фіналі командних змагань в жіночій шпазі Олена Кривицька, Інна Бровко, Анна Максименко та Влада Харькова перемогли збірну Швейцарії (45:34). Таким чином українки стали володарками “золотих” медалей.
У півфіналі українки впевнено здолали лідерок світового рейтингу шпажисток з Італії (45:27).
Змагання в Генуї завершать збірні Італії та Франції командним фіналом у чоловічій рапірі. В цій дисціплині збірна України в 1/8 фіналу програла Німеччині (37:45).
Раніше на ЧЄ-2025 українці виграли дві медалі в індивідуальних турнірах:
- шпажист Роман Свічкар виборов “золото”;
- шаблістка Аліна Комащук принесла збірній “срібло”.
Для України це перша в історії золота нагорода чемпіонатів Європи у жіночій командній шпазі.