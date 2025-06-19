​ГУР додало шістьох російських спортсменів-пропагандистів до бази War&Sanctions

Мінмолодьспорт та ГУР закликають до повного усунення спортсменів країни-агресорки від міжнародних змагань.

Головне управління розвідки Міністерства оборони внесло до бази War&Sanctions дані про шістьох російських спортсменів, тренерів та спортивних функціонерів, які беруть участь в інформаційно-психологічних операціях проти України та підтримують агресивну політику Кремля.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Серед фігурантів:

Яна Єгорян - фехтувальниця, лейтенантка ЗС Росії, віцепрезидентка федерації фехтування Московської області, амбасадорка прокремлівського руху «Здоровоє отєчєство», який діє й на окупованих територіях України.

- фехтувальниця, лейтенантка ЗС Росії, віцепрезидентка федерації фехтування Московської області, амбасадорка прокремлівського руху «Здоровоє отєчєство», який діє й на окупованих територіях України. Аліна Загітова - фігуристка, ведуча російського Першого каналу, амбасадорка компанії «Татнефть». Публічно підтримала поправки до конституції Росії, що дозволили Путіну залишитися при владі, та відвідувала окупований Крим.

- фігуристка, ведуча російського Першого каналу, амбасадорка компанії «Татнефть». Публічно підтримала поправки до конституції Росії, що дозволили Путіну залишитися при владі, та відвідувала окупований Крим. Клімєнт Колєсніков - плавець, інструктор спортивної команди Росгвардії, має військове звання.

- плавець, інструктор спортивної команди Росгвардії, має військове звання. Євгеній Байдусов - борець греко-римського стилю, учасник міжнародних турнірів. Використовував символіку Z та публічно визнає Крим частиною Росії.

- борець греко-римського стилю, учасник міжнародних турнірів. Використовував символіку Z та публічно визнає Крим частиною Росії. Арам Грігорян - дзюдоїст, член клубу «Динамо» та національної збірної, учасник збору коштів для російської армії.

- дзюдоїст, член клубу «Динамо» та національної збірної, учасник збору коштів для російської армії. Ілья Буров - фристайліст, рядовий спортивної роти ЦСКА у Севастополі. Публічно підтримує кремлівську пропаганду, закликає «захищати російськомовне населення».

"Кожен із них залишається частиною міжнародної спортивної системи - попри прямі зв’язки зі збройними формуваннями агресора та участь у пропагандистських кампаніях", - наголосили в ГУР.

"ГУР МО України та Мінмолодьспорт закликають міжнародну спортивну спільноту до рішучих дій: повного усунення спортсменів країни-агресора від міжнародних змагань (включно з нейтральним статусом), виключення з міжнародних федерацій і припинення будь-якої співпраці з представниками Росії", - йдеться в повідомленні.