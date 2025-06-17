Формула-1. Гран-прі Канади: прорив «Мерседеса» та драма «Макларена»

Яким чином пілоти «Мерседеса» удвох заїхали на подіум, чому «Ред Булл» подав протести на Джорджа Рассела і як пілоти «Макларена» влаштували очне протистояння, внаслідок якого обидва програли? Про це, а також про головні інтриги та цікавинки етапу читайте у підсумках Гран-прі Канади .

Після серії європейських етапів Формула-1 знову переїжджає до Америки. Цього разу – Північної. Тут, у канадському Монреалі, на легендарному автодромі імені Жиля Вільнева пройшов десятий етап королівських перегонів. Він видався напрочуд цікавим.

Дуель всередині «Макларена»

Цього сезону ми стабільно звикли бачити пілотів «Макларена» на подіумі. Проте неозброєним оком було помітно, що всередині команди триває боротьба за те, хто стане пілотом №1: Оскар Піастрі чи Ландо Норріс. За перемогами у гонках першість тримає австралієць.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі під час гонки

На Гран-прі Канади ці спостереження лише підтвердились. На 67-му колі дистанції, коли Піастрі йшов на четвертому місці, а Норріс — на пʼятому, Ландо спробував пройти напарника на старт-фінішній прямій, проте опинився... в стіні.

Into the wall and out of the race! 😱



Lando Norris apologised for this collision with his teammate Oscar Piastri #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/4FiNVm1hiI — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

У підсумку Ландо зійшов із дистанції, на трасі зʼявилась машина безпеки, а Піастрі фінішував четвертим.

Уже після гонки Норріс перепросив за ситуацію і взяв усю провину на себе.

«Звинувачувати можу лише себе, тож я вибачаюся перед усією командою та перед Оскаром також за те, що спробував зробити щось, мабуть, трохи надто дурне. Добре, що я не зіпсував йому гонку. Зрештою, вибачення команді», – розповів Норріс в коментарі Sky Sports.

Фурор «Мерседеса»

Якщо для «Макларена» цю гонку назвати вдалою важко, то для «Мерседеса» Гран-прі у Канаді, мабуть, склалося якнайкраще. Все розпочалось ще у кваліфікації, де поул взяв Джордж Расселл.

Фото: EPA/UPG Джордж Рассел перетинає фінішну лінію

Як наслідок, домінування Расселла тривало протягом усієї гонки, тому він зберіг лідерство і врешті фінішував першим.

Радощів команді додав і молодший її пілот, 18-річний Кімі Антонеллі. Попри старт із четвертої позиції, італієць зумів навʼязати боротьбу Оскару Піастрі, обійшовши його у гонці. Кімі не зупинявся, тиснув на Ферстаппена і навіть робив спроби його пройти, але не вдалося. Не доріс ще…

Фото: EPA/UPG Болід Кімі Антонеллі

Таким чином Андреа Кімі Антонеллі став третім наймолодшим пілотом, що фінішував на подіумі під час етапу Формули-1. Італієць став третім на Гран-прі Канади у віці 18 років 294 днів. Молодшими заїжджали на подіум хіба що Ферстаппен (18 років та 228 днів на Гран-прі Іспанії у 2016 році) та Ленс Стролл (18 років та 239 днів на Гран-прі Азербайджана-2017).

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що блискавична гонка «срібних стріл» укріплює позиції «Мерседеса» у Кубку конструкторів.

Кубок конструкторів після Гран-прі Канади (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 374 очки; «Мерседес» – 199; «Феррарі» – 183; «Ред Булл» – 162; «Вільямс» – 55.

Знову розчарований Ферстаппен

Це вже стає доброю традицією… Макс Ферстаппен постійно чимось, або кимось не задоволений після завершення гонки.

Цього разу він фінішував другим. Нідерландець був найповільнішим пілотом серед перших пʼяти, втім завдяки правильній тактиці «Ред Буллу» зумів зберегти за собою другу позицію.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен біля свого боліда

Однак команда залишилася незадоволеною. Після гонки «Ред Булл» подав два протести – обидва стосувалися переможця гонки Джорджа Расселла.

«Бикам» не сподобалося, як дивно Расселл, на думку команди, керував болідом під сейфті-каром на останніх колах після аварії Ландо Норріса та Оскара Піастрі. «Ред Булл» вважає, що переможець етапу спеціально гальмував занадто сильно, щоб спровокувати конфлікт з Ферстаппеном.

Крім того, «бики» вважають, що пілот «Мерседеса» надто далеко відпустив сейфті-кар, хоча за правилами має залишатися не більше десяти корпусів позаду машини.

Хоч які були претензії, за підсумками розгляду епізодів, який тривав понад п'ять годин, обидва протести залишили поза увагою. Тому Расселл зберіг перше місце, а Ферстаппен – друге.

Подіум Макса та провал пілотів «Макларена» дозволили нідерландцю скоротити відставання від Піастрі та Норріса в особистому заліку.

Залік Формули-1 після Гран-прі Канади (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 198 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 176; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155; Джордж Расселл («Мерседес») — 136; Шарль Леклер («Феррарі») — 104.

Наступний Гран-прі відбудеться за два тижні, 29 червня, в Австрії.