Матвій Строгалєв під час стрибка

12-річний стрибун з жердиною Матвій Строгалєв подолав планку висотою 4 метри на юнацькому Чемпіонаті України до 17 років.

Про це повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Таким чином він перевершив рекорд шведського стрибуна Армана Дюплантіса. Чинний рекордсмен світу й олімпійський чемпіон у 12-річному віці встановив показник 3.97 метра.

Завдяки цьому результату Строгалєв здобув бронзову нагороду Чемпіонату України до 17 років.

Нагадаємо, шведський легкоатлет Арман Дюплантіс – володар світового рекорду у стрибках з жердиною. Його найкращий результат у кар’єрі – 6.27 метра. Загалом швед 11 разів оновлював рекорд світу.