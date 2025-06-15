Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСпорт

Український стрибун з жердиною Строгалєв побив рекорд Дюплантіса у категорії до 12 років

Він подолав планку висотою 4 метри.

Український стрибун з жердиною Строгалєв побив рекорд Дюплантіса у категорії до 12 років
Матвій Строгалєв під час стрибка
Фото: ФЛАУ/Олександр Залевський

12-річний стрибун з жердиною Матвій Строгалєв подолав планку висотою 4 метри на юнацькому Чемпіонаті України до 17 років.

Про це повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Таким чином він перевершив рекорд шведського стрибуна Армана Дюплантіса. Чинний рекордсмен світу й олімпійський чемпіон у 12-річному віці встановив показник 3.97 метра.

Завдяки цьому результату Строгалєв здобув бронзову нагороду Чемпіонату України до 17 років.

Нагадаємо, шведський легкоатлет Арман Дюплантіс – володар світового рекорду у стрибках з жердиною. Його найкращий результат у кар’єрі – 6.27 метра. Загалом швед 11 разів оновлював рекорд світу.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies