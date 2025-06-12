На молодіжному Євро-2025 з футболу відбулись перші матчі

У Словаччині розпочався фінальний турнір молодіжного чемпіонату Європи з футболу.

У групі А збірна Словаччини поступилась Іспанії з рахунком 2:3, а Італія перемогла Румунію з рахунком 1:0.

У групі С Португалія та Франція не виявили переможця - 0:0, в той час як Польща програла Грузії з рахунком 1:2.

Молодіжна збірна України грає у групі D і проведе перший матч 12 червня зі збірною Данії. 15 червня відбудеться гра проти Фінляндії, а 18 червня - проти Нідерландів.

До чвертьфіналу змагань вийдуть дві перші команди кожної групи.

Євро-2025 (U-21). Фінальний турнір.

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія.

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

Фінал чемпіонату Європи-2025 (U21) відбудеться 28 червня у Братиславі.