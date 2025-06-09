Вболівальник загинув після падіння під час фіналу Ліги націй у Мюнхені

Вболівальник упав з центрального рівня в зону для ЗМІ під час першого тайму додаткового часу.

Футбольний уболівальник загинув після падіння з трибун під час фіналу Ліги націй між Португалією та Іспанією в Мюнхені в неділю.

Про це повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), пише DW.

Вболівальник упав з центрального рівня в зону для ЗМІ під час першого тайму додаткового часу на тлі зростання напруженості серед уболівальників.

Служби екстреної допомоги негайно відреагували, але вболівальник помер від отриманих травм.

Речник УЄФА підтвердив інформаційним агентствам, що вболівальник, “на жаль”, помер під час матчу.

Коментуючи інцидент після матчу, тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте сказав: “Я хотів би висловити свої співчуття, оскільки сьогодні на трибунах загинув уболівальник. Мої співчуття родині”.

Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес назвав інцидент “надзвичайно сумною новиною”.

Точні обставини падіння залишаються неясними.