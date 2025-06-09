Вболівальник загинув після падіння під час фіналу Ліги націй у Мюнхені

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
ГоловнаСвіт

Вболівальник загинув після падіння під час фіналу Ліги націй у Мюнхені

Вболівальник упав з центрального рівня в зону для ЗМІ під час першого тайму додаткового часу.

Вболівальник загинув після падіння під час фіналу Ліги націй у Мюнхені
Фото: Marcus Hirnschal/osnapix/IMAGO

Футбольний уболівальник загинув після падіння з трибун під час фіналу Ліги націй між Португалією та Іспанією в Мюнхені в неділю.

Про це повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), пише DW.

Вболівальник упав з центрального рівня в зону для ЗМІ під час першого тайму додаткового часу на тлі зростання напруженості серед уболівальників.

Служби екстреної допомоги негайно відреагували, але вболівальник помер від отриманих травм.

Речник УЄФА підтвердив інформаційним агентствам, що вболівальник, “на жаль”, помер під час матчу.

Коментуючи інцидент після матчу, тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте сказав: “Я хотів би висловити свої співчуття, оскільки сьогодні на трибунах загинув уболівальник. Мої співчуття родині”.

Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес назвав інцидент “надзвичайно сумною новиною”.

Точні обставини падіння залишаються неясними.

  • У матчі Португалія двічі програвала, але обидва рази відігравалася, а капітан Кріштіану Роналду забив другий гол, який зрівняв рахунок. Команда Роналду зрештою перемогла з рахунком 5:3 за пенальті, але 40-річна зірка футболу вже вибула з гри на 88-й хвилині.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies