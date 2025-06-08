​Фіцо: Словаччина заблокує санкції ЄС проти РФ, якщо вони шкодитимуть національним інтересам

Словацький прем'єр сказав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, які шкодять її національним інтересам.

Як пише Reuters, він це сказав після того, як парламент схвалив резолюцію, що закликає відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

"Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи за них не голосуватиму", – сказав Фіцо на прес-конференції, трансльованій на сторінці його партії в YouTube.

Фіцо сказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивною в рамках блоку, але назвав резолюцію політичним інструментом.

Також словацький прем'єр сказав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

Він зазначив, що зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, "але не за рахунок Словаччини".