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​Фіцо: Словаччина заблокує санкції ЄС проти РФ, якщо вони шкодитимуть національним інтересам

Словацький прем'єр сказав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

​Фіцо: Словаччина заблокує санкції ЄС проти РФ, якщо вони шкодитимуть національним інтересам
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, які шкодять її національним інтересам.

Як пише Reuters, він це сказав після того, як парламент схвалив резолюцію, що закликає відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

"Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи за них не голосуватиму", – сказав Фіцо на прес-конференції, трансльованій на сторінці його партії в YouTube.

Фіцо сказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивною в рамках блоку, але назвав резолюцію політичним інструментом.

Також словацький прем'єр сказав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

Він зазначив, що зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, "але не за рахунок Словаччини".

  • Раніше Фіцо пообіцяв Путіну ветувати відмову ЄС від російських енергоносіїв.
  • Премʼєри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо заявили про неприпустимість зміни правила одностайності в ухваленні рішень у Європейському Союзі.
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