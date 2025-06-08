​Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, які призначалися для України

За попередньої адміністрації США Київ і Вашингтон домовились про передання Україні 20 000 ракет для боротьби з російськими "шахедами", але чинна американська влада перекинула це озброєння на Близький Схід.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

"Думаю, це було, під час попередньої адміністрації (США, - ред.), це був міністр оборони Ллойд Остін... Він і ми вирішили реалізувати один проєкт, і ми розраховували на цей проект - 20 000 ракет проти "шахедів". Це було недорого, але це спеціальна технологія. Тож ми розраховували на ці 20 000 ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони повідомив мені, що Сполучені Штати перемістили їх на Близький Схід", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна буде продовжувати розвивати напрямок боротьби проти російських "шахедів".

"Ми не хочемо продовжувати війну, але якщо єдиний вихід — це, ми будемо боротися за себе", - додав Зеленський.

За його словами, "ми підійшли дуже близько", коли можна змусити Росію закінчити війну. Але для цього потрібна сильна допомога від США - Штати повинні об'єднатися з Європою і продовжувати тиснути на Владіміра Путіна.