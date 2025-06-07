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На горі Афон у Греції зафіксували землетрус

Поштовхи сягнули 5,3.

На горі Афон у Греції зафіксували землетрус
гора Афон
Фото: pravlife.org

Вдень 7 червня на півночі Греції у районі гори Афон стався землетрус магнітудою 5,3, передає Ekathimerini.

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Про руйнування або постраждалих не повідомляють.

Як зазначив Геодинамічний інститут Афін, підземні поштовхи зафіксували близько 16:00 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався за дев’ять кілометрів на захід-північний захід від Кареї — головного міста монашої громади на Афоні.

Глибина землетрусу сягала 12,5 кілометра. Його відчували у кількох регіонах Північної Греції. Згодом у цьому ж районі зафіксували афтершок магнітудою 3,8 з глибиною осередку п’ять кілометрів.
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