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Девід Бекгем отримає лицарський титул

Футбольна легенда - у списку нагороджень до дня народження короля.

Девід Бекгем отримає лицарський титул
Девід Бекгем
Фото: EPA/UPG

Під час святкування офіційного дня народження короля Британії Чарльза ІІІ (який не збігається з фактичним днем народження монарха - ред.) колишній футболіст збірної Англії Девід Бекгем стане лицарем.

Як пише The Guardian, Бекгем потрапив до списку видатних британців, яким на честь уродин суверена буде надано титул сера. Дружина 50-річної зірки, ексвиконавиця зі Spice Girls Вікторія отримає звертання "Леді Бекгем".

Девід відзначився не лише на футбольному полі, шість років провівши у статусі капітана збірної Англії та зігравши у понад 100 матчах за "Трьох левів", але й у суспільному житті. Він є послом Королівської фундації на підтримку навчальних програм, спрямованих на краще розуміння природи. Також Бекгем регулярно бере участь у благодійних проєктах для допомоги малозабезпеченим дітям. 

Ексфутболіст мав отримати лицарське звання ще понад 10 років тому, але опинився в епіцентрі скандалу щодо можливого ухиляння від сплати податків. Проте наразі усі звинувачення на його адресу знято. 
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