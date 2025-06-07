Девід Бекгем отримає лицарський титул

Під час святкування офіційного дня народження короля Британії Чарльза ІІІ (який не збігається з фактичним днем народження монарха - ред.) колишній футболіст збірної Англії Девід Бекгем стане лицарем.

Як пише The Guardian, Бекгем потрапив до списку видатних британців, яким на честь уродин суверена буде надано титул сера. Дружина 50-річної зірки, ексвиконавиця зі Spice Girls Вікторія отримає звертання "Леді Бекгем".

Девід відзначився не лише на футбольному полі, шість років провівши у статусі капітана збірної Англії та зігравши у понад 100 матчах за "Трьох левів", але й у суспільному житті. Він є послом Королівської фундації на підтримку навчальних програм, спрямованих на краще розуміння природи. Також Бекгем регулярно бере участь у благодійних проєктах для допомоги малозабезпеченим дітям.

Ексфутболіст мав отримати лицарське звання ще понад 10 років тому, але опинився в епіцентрі скандалу щодо можливого ухиляння від сплати податків. Проте наразі усі звинувачення на його адресу знято.