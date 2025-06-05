100 тисяч дронів від корони

Також Велика Британія виділить 247 млн фунтів на підготовку військових у рамках Operation Interflex — місії з навчання військових фахівців на території королівства.

Сполучене Королівство передасть Україні 100 тисяч безпілотних апаратів у рамках пакета на 360 млн фунтів стерлінгів (473 млн доларів). Дедлайн — квітень 2026 року, кінець фінансового року в Лондоні.

З початку 2025 року британці також передали 140 тисяч різних артилерійських снарядів — ймовірно, не лише дефіцитних 155 мм, а й 105 мм.

Фото: telegraph.co.uk Артилерійські снаряди 155 мм

Потихеньку всі виробники Європи набирають швидкість. Звісно, вони не північні корейці, котрі складали гільзи та компоненти роками за пайку рису, але зростання очевидне.

Революція дронів

Нині Великобританія постачає Україні всі види БпЛА: fpv-камікадзе, дрони-перехоплювачі, здатні збивати «Шахеди», «Ланцети» і крилаті ракети; вантажні платформи для постачання передових позицій і нічних бомбардувань скидами; розвідувальні борти.

Десятиразове зростання означає, що Великобританія хоче не залежати в питаннях дронів і компонентів до них від Китаю та загалом від імпорту поза країнами Заходу.

Поки винищувачів дронів не відпрацювали в серії, для захисту використовуватимуть паліатив: таран, дробовики, перерізання оптоволокна, полювання на пілотів.

У цих умовах кількість дронів, як і планове навчання нових пілотів, матиме вирішальне значення: Лондон отримує обмін досвідом і зворотний зв'язок, ми — навчання операторів у безпечних умовах і потужності британських виробників.

Новий оборонний курс

У понеділок Лондон оприлюднив 140-сторінковий документ про оборонну політику — Стратегічний огляд оборони «Забезпечення безпеки Британії: безпека вдома, сила за кордоном».

Зростання витрат до 2,5 % від ВВП; створення мережі заводів з виробництва боєприпасів, порохів, вибухівки; формування кібернетичного командування й закупівлі далекобійного англійського озброєння з урахуванням кампанії в Україні: дрони, крилаті ракети — до 7000 одиниць.

До війни була популярна помилка, що системи на кшталт С-300 і С-400 створюватимуть бульбашки безпеки, зони, в які практично неможливо проникнути з повітря.

Але як виявилося, такі зони розкривають дрібні дрони, захист оминають за допомогою складних маршрутів «Лютих» і «Бобрів», а десяток радарів і пускових забили в Криму атаками з моря.

Тому британці вкладають близько мільярда фунтів у ППО — у боротьбу з баражувальними боєприпасами й невеликими дронами.

Ядерний попіл

Не оминули і ядерне стримування — брязкання Москви ядерним попелом оцінили і вирішили вкластися і в нові боєголовки (до 15 мільярдів фунтів), і в носії.

Британці отримають модернізацію Eurofighter Typhoon і закуплять F-35A, здатні нести ядерні заряди.

Фото: US Air Force F-35. Винищувач п'ятого покоління

Флот отримає 12 нових атомних підводних човнів. Імовірно, щоб Москва усвідомлювала, що обеззброїти ударом не вийде — і ядерні гриби можуть зацвісти і над Москвою з Пітером.

Для цього хочуть вступити до консорціуму зі США та з Австралією — на прикладі AUKUS.

Це дуже хороша новина: фобія ядерної війни на Заході — одна з цілей Кремля, тому корисно показати, що ніхто не боїться, що будемо палати всією планетою, якщо махати в ефірі Соловйовим.

100 тисяч дронів від корони

Тепер же 100 тисяч дронів упродовж року. 1000 робочих місць, локалізація виробництва у Великобританії.

Навіть якщо більшість з цього fpv, що логічно, зростання вражає. Сьогодні український досвід активно осмислюють і освоюють на Заході.

Фото: EPA/UPG FPV-дронів 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у Донецькій області, 22 березня 2025 року. Оператори-дронів 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у Донецькій області, 22 березня 2025 року.

Бо знищення тисяч танків, вибивання заводів, виведення з ладу щонайменше двох десятків бортів дальньої авіації, прорив ППО в Криму на фоні того, що нам давали декілька днів на спротив, — це гарні результати.

Проте ворог наступає, і ми повинні підірвати його здатність до стрімких проривів, як під Селидовим минулого року, щоб вистояти у війні на виснаження. Цьому й допоможуть британські безпілотники.