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Трамп на пів року призупинив видачу віз для іноземних студентів, які навчаються в Гарварді

Він пояснив цей крок проблемами національної безпеки.

Трамп на пів року призупинив видачу віз для іноземних студентів, які навчаються в Гарварді
Бібліотека Гаррі Елкінса Вайденера в кампусі Гарвардського університету
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп призупинив на шість місяців в'їзд до Сполучених Штатів іноземних громадян, які бажають навчатися або брати участь у програмах обміну в Гарвардському університеті.

Як пише Reuters, Трамп пояснив цей крок проблемами національної безпеки та оголосив, що продовження прийому іноземних студентів до цього закладу шкодить інтересам США. У директиві йдеться, що Гарвард "продемонстрував історію занепокоєння щодо зовнішніх зв'язків та радикалізму", а також мав "широкі зв'язки з іноземними ворогами", зокрема з Китаєм. 

У прокламації йдеться, що ФБР "давно попереджало, що іноземні супротивники користуються легким доступом до американської вищої освіти для крадіжки інформації, використання результатів досліджень і розробок і поширення неправдивої інформації".

Зазначається, що у Гарвард спостерігають "різке зростання злочинності за останні роки", а також начебто університет не надав достатньо інформації Міністерству внутрішньої безпеки про "відому незаконну або небезпечну діяльність" іноземних студентів.

Гарвард відповів і назвав такі дії незаконними і такими, що порушують права університету. Також у закладі запевнили, що захищатимуть своїх іноземних студентів.

Призупинення видачі віз може бути продовжено на термін понад шість місяців. У прокламації Трампа також наказано Державному департаменту США розглянути питання про анулювання академічних або обмінних віз будь-яких чинних студентів Гарварду, які відповідають критеріям його прокламації.

Документ Трампа опублікували через тиждень після того, як федеральний суддя в Бостоні оголосила про намір видати заборону, яка блокуватиме адміністрації скасування права Гарварду на навчання іноземних студентів.

  • Раніше Державний департамент США наказав усім своїм консульським представництвам за кордоном розпочати додаткову перевірку заявників на візи, які бажають поїхати до Гарвардського університету з будь-якою метою.
  • Адміністрація Трампа заморозила мільярди доларів грантів та іншого фінансування для університету.
  • Трамп стверджує, що провідні університети США є "колисками антиамериканських рухів". Минулого тижня його адміністрація скасувала Гарварду право зараховувати іноземних студентів.
  • Гарвард стверджує, що адміністрація Трампа мститься йому через відмову виконувати низку ультиматумів щодо обмеження незалежності вишу та його політики.
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