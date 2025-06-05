Трамп на пів року призупинив видачу віз для іноземних студентів, які навчаються в Гарварді

Президент США Дональд Трамп призупинив на шість місяців в'їзд до Сполучених Штатів іноземних громадян, які бажають навчатися або брати участь у програмах обміну в Гарвардському університеті.

Як пише Reuters, Трамп пояснив цей крок проблемами національної безпеки та оголосив, що продовження прийому іноземних студентів до цього закладу шкодить інтересам США. У директиві йдеться, що Гарвард "продемонстрував історію занепокоєння щодо зовнішніх зв'язків та радикалізму", а також мав "широкі зв'язки з іноземними ворогами", зокрема з Китаєм.

У прокламації йдеться, що ФБР "давно попереджало, що іноземні супротивники користуються легким доступом до американської вищої освіти для крадіжки інформації, використання результатів досліджень і розробок і поширення неправдивої інформації".

Зазначається, що у Гарвард спостерігають "різке зростання злочинності за останні роки", а також начебто університет не надав достатньо інформації Міністерству внутрішньої безпеки про "відому незаконну або небезпечну діяльність" іноземних студентів.

Гарвард відповів і назвав такі дії незаконними і такими, що порушують права університету. Також у закладі запевнили, що захищатимуть своїх іноземних студентів.

Призупинення видачі віз може бути продовжено на термін понад шість місяців. У прокламації Трампа також наказано Державному департаменту США розглянути питання про анулювання академічних або обмінних віз будь-яких чинних студентів Гарварду, які відповідають критеріям його прокламації.

Документ Трампа опублікували через тиждень після того, як федеральний суддя в Бостоні оголосила про намір видати заборону, яка блокуватиме адміністрації скасування права Гарварду на навчання іноземних студентів.