Стубб: потрібні сильніші санкції проти Росії як з боку США, так і ЄС

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Після чого закликав посилити санкції проти Росії.
Про це Стубб написав у мережі X.
"Європа єдина, оскільки Росія продовжує свою агресивну війну проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною в переговорах. Потрібні сильніші санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу, щоб чинити тиск на Росію", — зазначив Стубб.
Александр Стубб подякував сенаторам США Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю.
Також президент Фінляндії наголосив, що "тісна співпраця між членами і партнерами Альянсу буде продовжуватись".
- Міністр оборони Німеччини заявив, що Німеччина готується до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.