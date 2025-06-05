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Стубб: потрібні сильніші санкції проти Росії як з боку США, так і ЄС

Президент Фінляндії провів телефонні розмови із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Стубб: потрібні сильніші санкції проти Росії як з боку США, так і ЄС
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.  Після чого закликав посилити санкції проти Росії.

Про це Стубб написав у мережі X.

"Європа єдина, оскільки Росія продовжує свою агресивну війну проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною в переговорах. Потрібні сильніші санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу, щоб чинити тиск на Росію", — зазначив Стубб.

Александр Стубб подякував сенаторам США Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю.

Також президент Фінляндії наголосив, що "тісна співпраця між членами і партнерами Альянсу буде продовжуватись". 

  • Міністр оборони Німеччини заявив, що Німеччина готується до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.
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