Стубб: потрібні сильніші санкції проти Росії як з боку США, так і ЄС

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Після чого закликав посилити санкції проти Росії.

Про це Стубб написав у мережі X.

"Європа єдина, оскільки Росія продовжує свою агресивну війну проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною в переговорах. Потрібні сильніші санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу, щоб чинити тиск на Росію", — зазначив Стубб.

Александр Стубб подякував сенаторам США Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю.

Також президент Фінляндії наголосив, що "тісна співпраця між членами і партнерами Альянсу буде продовжуватись".