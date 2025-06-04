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Пісторіус: очікуються нові, жорсткіші санкції проти Росії

Міністр оборони Німеччини уточнив, що “мова йде про дні”.

Пісторіус: очікуються нові, жорсткіші санкції проти Росії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина готується до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Суспільне.

"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене — це рішення всього уряду Німеччини", - зазначив Пісторіус.

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Він додав, що Німеччина перебуває в тісному контакті з Європейським Союзом, Великобританією та іншими партнерами щодо подальших санкційних рішень. 

Втім, Пісторіус не зміг надати конкретної інформації щодо деталей санкційних заходів.
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