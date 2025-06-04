Пісторіус: очікуються нові, жорсткіші санкції проти Росії

Німеччина готується до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Суспільне.

"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене — це рішення всього уряду Німеччини", - зазначив Пісторіус.

Він додав, що Німеччина перебуває в тісному контакті з Європейським Союзом, Великобританією та іншими партнерами щодо подальших санкційних рішень.

Втім, Пісторіус не зміг надати конкретної інформації щодо деталей санкційних заходів.