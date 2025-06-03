Андрій Єрмак обговорив зі Стівом Віткоффом перемовини української та російської делегацій в Стамбулі

Начальник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив подробиці щодо зустрічі зі Спеціальним представником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

“Обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі. Позиція РФ - неконструктивна”, - написав Єрмак.

Начальник Офісу президента зазначив, що росіяни не хочуть припиняти вогонь, тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій.

Андрій Єрмак наголосив, що тільки санкції зможуть підштовхнути Росію до серйозних перемовин, і запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі.

“Нам потрібне припинення вогню - ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає Росія”, - підсумував начальник Офісу президента.