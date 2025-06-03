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Андрій Єрмак обговорив зі Стівом Віткоффом перемовини української та російської делегацій в Стамбулі

Очільник Офісу президента наголосив, що позиція РФ неконструктивна.

Андрій Єрмак обговорив зі Стівом Віткоффом перемовини української та російської делегацій в Стамбулі
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Начальник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив подробиці щодо зустрічі зі Спеціальним представником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

“Обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі. Позиція РФ - неконструктивна”, - написав Єрмак.

Начальник Офісу президента зазначив, що росіяни не хочуть припиняти вогонь, тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій.

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Андрій Єрмак наголосив, що тільки санкції зможуть підштовхнути Росію до серйозних перемовин, і запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі. 

“Нам потрібне припинення вогню - ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає Росія”, - підсумував начальник Офісу президента.

  • Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловив свою підтримку відновленим зусиллям Конгресу щодо запровадження санкцій проти Кремля через війну проти України.
  • Сенатори Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) та Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) стали співавторами законопроєкту у верхній палаті, який передбачає 500% тариф на будь-яку країну, яка купує російські енергетичні продукти. Грем очікує, що Сенат «почне просувати» законопроєкт цього тижня.
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