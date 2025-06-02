Нікушор Дан: Румунія продовжуватиме підтримувати Україну

Президент Румунії Нікушор Дан розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті B9 у Вільнюсі.
“Український народ продовжує демонструвати велику мужність, захищаючи наші спільні цінності свободи та демократії. Справедливого та тривалого миру можна досягти лише завдяки силі”, - написав Дан.
Він запевнив, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну та поглиблюватиме двосторонні зв'язки.
Крім того, президент Румунії наголосив, що загроза з боку Росії вимагає надійного стримування, і збільшення витрат на оборону не є необов'язковим.
- Раніше Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Нікушором Даном підсумки зустрічі України та РФ у Стамбулі, посилення санкцій на Росію та досягнення миру в Україні.