Нікушор Дан: Румунія продовжуватиме підтримувати Україну

Президент Румунії наголосив, що справедливого та тривалого миру можна досягти лише завдяки силі.

Президент Румунії Нікушор Дан розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті B9 у Вільнюсі.

“Український народ продовжує демонструвати велику мужність, захищаючи наші спільні цінності свободи та демократії. Справедливого та тривалого миру можна досягти лише завдяки силі”, - написав Дан.

Він запевнив, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну та поглиблюватиме двосторонні зв'язки.

Крім того, президент Румунії наголосив, що загроза з боку Росії вимагає надійного стримування, і збільшення витрат на оборону не є необов'язковим.