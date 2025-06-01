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Затверджено склад української делегації на переговорах в Стамбулі, її очолить Умєров (оновлено)

Для України важливими залишаються повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і встановлення тривалого миру.

Затверджено склад української делегації на переговорах в Стамбулі, її очолить Умєров (оновлено)
Володимир Зеленський, Рустем Умєров, Андрій Сибіга та Кирило Буданов
Фото: Володимир Зеленський

Українську делегацію на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі 2 червня очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

Це передбачено відповідним Указом президента. Документ передбачає “затвердження Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

До складу делегації також входять:

  • Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України;
  • Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  • Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;
  • Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
  • Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
  • Олег Луговський – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;
  • Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
  • Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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  • Раніше спецпосланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що до процесу переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 2 червня, будуть залучені радники з питань національної безпеки низки країн.
  • За словами Володимира Зеленського наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає не дуже серйозно.
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