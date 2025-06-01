Затверджено склад української делегації на переговорах в Стамбулі, її очолить Умєров (оновлено)

Для України важливими залишаються повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і встановлення тривалого миру.

Українську делегацію на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі 2 червня очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

Це передбачено відповідним Указом президента. Документ передбачає “затвердження Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

До складу делегації також входять:

Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;

Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;

Олег Луговський – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;

Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.