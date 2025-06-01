Затверджено склад української делегації на переговорах в Стамбулі, її очолить Умєров (оновлено)

Українську делегацію на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі 2 червня очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.
Це передбачено відповідним Указом президента. Документ передбачає “затвердження Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру”.
До складу делегації також входять:
- Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України;
- Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;
- Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
- Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
- Олег Луговський – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
- Раніше спецпосланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що до процесу переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 2 червня, будуть залучені радники з питань національної безпеки низки країн.
- За словами Володимира Зеленського наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає не дуже серйозно.