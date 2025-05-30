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Шмигаль обговорив із сенаторами Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії

Також сторони обговорили конфіскацію заморожених російських активів. 

Шмигаль обговорив із сенаторами Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії
Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із двопартійною делегацією Сенату США на чолі з Річардом Блюменталем і Ліндсі Гремом. Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії та розвиток співпраці.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Глава українського уряду подякував за внесення в Конгрес законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. 

"Необхідно послабити спроможності Росії вести війну, запровадивши нищівні обмеження. Поінформував американську сторону про російські обстріли по мирних містах і цивільному населенню. Розраховуємо, що США разом зі світом дадуть на це рішучу відповідь", — зазначив прем'єр.

За його словами, обговорили подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів, зокрема потреби України у фінансовому та оборонному секторах. Також сторони обговорили конфіскацію заморожених російських активів. 

"Роль США у цьому питанні особливо важлива, зокрема на рівні G7. Це дієвий інструмент тиску на росію, а також вагомий ресурс для компенсації завданих Україні збитків", — наголосив Шмигаль.

За словами очільника Кабміну, Україна зацікавлена в посиленні економічної співпраці зі США, зокрема в межах підписаної угоди про інвестиційний фонд.

  • Ключовими темами зустрічі Володимира Зеленського із сенаторами США були законодавча ініціатива Сполучених Штатів щодо посилення санкцій проти Росії, координація дипломатичних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру і розвиток двосторонніх відносин між Україною та США.
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