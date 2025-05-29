Наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"

Контактна група з питань оборони України у форматі "Рамштайн" зустрінеться у штаб-квартирі НАТО 4 червня. Засідання скликають Німеччина та Велика Британія.
Про це повідомили у пресслужбі Альянсу.
"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", – зазначено у повідомленні.
- Попереднє, 27-ме засідання контактної групи відбулося 11 квітня в Брюсселі.
- Тоді Україна отримала зобов'язання на 21 млрд євро.
- У квітні 2022-го року країни, які хотіли допомогти Україні боротися з російським повномасштабним нападом, зібралися на американській авіабазі у Німеччині, що має назву "Рамштайн". Зібрання відбувалося під проводом Сполучених Штатів. У першому засіданні брали участь 40 країн, згодом їхня кількість зросла до 50. Представники цих держав збиралися, аби напрацьовувати конкретну допомогу Україні та координуватися між собою. Зустрічі відбувалися переважно щомісяця.
- Після зміни влади в США головування на себе взяли Німеччина та Велика Британія.