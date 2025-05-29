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Наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"

Засідання відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"
Штаб-квартира НАТО
Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Контактна група з питань оборони України у форматі "Рамштайн" зустрінеться у штаб-квартирі НАТО 4 червня. Засідання скликають Німеччина та Велика Британія.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", – зазначено у повідомленні. 

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  • Попереднє, 27-ме засідання контактної групи відбулося 11 квітня в Брюсселі. 
  • Тоді Україна отримала зобов'язання на 21 млрд євро.
  • У квітні 2022-го року країни, які хотіли допомогти Україні боротися з російським повномасштабним нападом, зібралися на американській авіабазі у Німеччині, що має назву "Рамштайн". Зібрання відбувалося під проводом Сполучених Штатів. У першому засіданні брали участь 40 країн, згодом їхня кількість зросла до 50. Представники цих держав збиралися, аби напрацьовувати конкретну допомогу Україні та координуватися між собою. Зустрічі відбувалися переважно щомісяця. 
  • Після зміни влади в США головування на себе взяли Німеччина та Велика Британія. 
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