Наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"

Контактна група з питань оборони України у форматі "Рамштайн" зустрінеться у штаб-квартирі НАТО 4 червня. Засідання скликають Німеччина та Велика Британія.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", – зазначено у повідомленні.