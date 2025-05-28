Глава МЗС Туреччини відвідає Україну

Втім, порядок денний візиту МЗС Туреччини не повідомило.

"Хакан Фідан, міністр закордонних справ Республіки Туреччина , відвідає Україну 29-30 травня", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба МЗС Туреччини підтвердила , що міністр закордонних справ країни Хакан Фідан відвідає Україну.

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