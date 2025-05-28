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Глава МЗС Туреччини відвідає Україну

Візит запланований на 29-30 травня.

Глава МЗС Туреччини відвідає Україну
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Пресслужба МЗС Туреччини підтвердила, що міністр закордонних справ країни Хакан Фідан відвідає Україну.

"Хакан Фідан, міністр закордонних справ Республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня", – йдеться у повідомленні.

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Втім, порядок денний візиту МЗС Туреччини не повідомило.

  • Раніше Reuters повідомляло, що глава МЗС Туреччини після завершення візиту до Москви відвідає Київ.
  • Очільник Кремля Владімір Путін і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорили на зустрічі в Москві зусилля щодо припинення війни в Україні та розвиток подій після прямих переговорів між воюючими сторонами.
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