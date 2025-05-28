Глава МЗС Туреччини відвідає Україну

Пресслужба МЗС Туреччини підтвердила, що міністр закордонних справ країни Хакан Фідан відвідає Україну.
"Хакан Фідан, міністр закордонних справ Республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня", – йдеться у повідомленні.
Втім, порядок денний візиту МЗС Туреччини не повідомило.
- Раніше Reuters повідомляло, що глава МЗС Туреччини після завершення візиту до Москви відвідає Київ.
- Очільник Кремля Владімір Путін і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорили на зустрічі в Москві зусилля щодо припинення війни в Україні та розвиток подій після прямих переговорів між воюючими сторонами.