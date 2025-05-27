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У Туреччині затримали 61 військового за підозрою у зв'язках з FETÖ, яку звинувачують в організації путчу у 2016 році

Підозрювані служать у командуваннях повітряних сил, сухопутних військ та військово-морських сил, генеральному командуванні жандармерії.

У Туреччині затримали 61 військового за підозрою у зв'язках з FETÖ, яку звинувачують в організації путчу у 2016 році
Фото: EPA/UPG

Внаслідок антитерористичної операції, яку одночасно провели в 36 провінціях Туреччини, за звинуваченням у зв'язках з FETÖ було затримано 61 військовослужбовця дійсної служби, зокрема представників вищого офіцерського складу, передає Укрінформ.

“61 військовослужбовця дійсної служби, включаючи підполковників, полковників, майорів та капітанів, яких було затримано в рамках операції проти FETÖ у Стамбулі, було заарештовано”, – повідомляє телеканал.

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Операцію проводила головна прокуратура Стамбула, затримання відбувалися одночасно в 36 провінціях. Підозрювані у зв'язках FETÖ служать у командуваннях повітряних сил, сухопутних військ та військово-морських сил, генеральному командуванні жандармерії. Четверо з них – полковники, 8 – підполковники, 12 – майори, 15 – капітани та 24 – старшинський та сержантський склад.

У лютому цього року в Туреччині було викрито учасників мережі ресторанів, які підтримували та фінансували FETÖ. Тоді затримали 353 підозрюваних у зв'язках із цією організацією.

Організацію FETÖ в Туреччині визнано терористичною. Влада Туреччини обвинувачує FETÖ та її колишнього лідера Фетхуллаха Гюлена, який помер у жовтні минулого року, перебуваючи у добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. Тоді загинула 251 особа та близько 2200 зазнали поранень.

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