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Тарифна пропозиція Євросоюзу все ще “на столі”, ‒ фон дер Ляєн

Євроблок запропонував схему “нуль за нуль” для безтарифного режиму.

Тарифна пропозиція Євросоюзу все ще “на столі”, ‒ фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Пропозиція Євросоюзу щодо торгівлі зі США не змінилася, незважаючи на тиск президента США Дональда Трампа, який минулого тижня погрожував запровадити 50% тарифи на імпорт з ЄС, повідомляють Euronews.

Євроблок запропонував схему “нуль за нуль” для безтарифного режиму на товари та запропонував купувати американські енергоносії, технології та сільськогосподарську продукцію, щоб покласти край торговельній війні, розпочатій США в середині березня.

“Що стосується “нуль за нуль”, то це все ще залишається предметом обговорення”, – заявив у понеділок речник ЄС з питань торгівлі Олоф Гілл, додавши: “Ми вважаємо, що це дуже приваблива відправна точка для хороших переговорів, які можуть призвести до вигод по обидва боки Атлантики”.

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Минулого тижня ЄС та США обмінялися листами з відповідними пропозиціями розпочати переговори, що мало катастрофічні наслідки.

Чиновники заявили, що пропозиція США була “односторонньою”, тоді як Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth: “Наші дискусії з ними (ЄС) ні до чого не призводять! Тому я рекомендую запровадити прямі 50% тарифи для Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року”.

Після розмови з президенткою ЄС Урсулою фон дер Ляєн у неділю Трамп погодився відкласти свою загрозу запровадження 50% тарифів до 9 липня.

Обидва президенти “домовилися прискорити торговельні переговори та підтримувати тісний контакт”, заявила в понеділок головна речниця Комісії Паула Піно.

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