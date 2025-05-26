У Латвії обмежили доступ до ще 9 сайтів з російською пропагандою

Один з сайтів є спеціальною платформою для вербування солдатів для участі у військових діях Росії проти Україні.

Литовська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ до дев'яти веб-сайтів, які розповсюджують російську пропаганду.

Про це повідомляє Latvijas Vēstnesis.

Уточнюється, що йдеться про сайти "kanevskadm.ru", "контракт23.рф", "korvesti.ru", "vostokmedia.com", "spasskmr.ru", "dalnegorsk-mo.ru", "infpol.ru", "ks87.ru", "ulanmedia.ru".

Розміщений на цих сайтах контент суперечить інтересам інформаційної та національної безпеки Латвії. Він виправдовує та підтримує війну Росії в Україні та військові злочини, вчинені Росією.

NEPLP зазначила, що на восьми із цих сайтів особлива увага приділяється зміцненню сприйняття історії Другої світової війни зі сформованої Росією позиції. Акцентується увага на військових досягненнях радянської армії та глорифікації пам'яті солдатів Радянської армії. Особливу увагу було приділено відзначенню 80-х роковин закінчення Другої світової війни 9 травня цього року.

А сайт "контракт23.рф" є спеціальною платформою для вербування солдатів у Краснодарському краї Росії для участі у військових діях Росії проти Україні.