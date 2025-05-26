Туск: у Польщі зведуть найбільший в Європі логістичний хаб, важливий для відбудови України

У польському місті Славкув зведуть найбільший перевантажувальний хаб у Європі, розширивши і посиливши майже вдвічі потужності діючого терміналу. Загалом буде побудовано п'ять контейнерних терміналів загальною вартістю понад 1 мільярд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише PROPERTYNEWS.PL.

Туск сказав, що цей хаб стане найбільшим об'єктом такого типу в Європі та відіграватиме важливу роль у логістиці, пов'язаній з відбудовою України. Заплановані інвестиції мають подвоїти перевантажувальні потужності існуючого об'єкта, що зробить його центральним пунктом інтермодальних перевезень у Європі.

Термінал розташований на стику двох залізничних систем: широкої колії (1520 мм), типової для країн колишнього СРСР, та стандартної європейської колії (1435 мм). Таке стратегічне розташування дозволяє ефективно перевантажувати вантажі, що переміщуються між Далеким Сходом та Західною Європою, зокрема через Україну.

За словами Туска, інвестиції спрямовані не лише на збільшення потужностей, а й мають на меті забезпечити участь Польщі в економічному аспекті післявоєнної відбудови України.

"Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити", – сказав польський прем'єр.

У понеділок було підписано інвестиційну угоду щодо реалізації другого етапу розширення. Проєкт включає будівництво другого контейнерного терміналу, а зрештою планується створити п'ять таких об'єктів.

Завершення будівництва терміналу заплановано на 2027 рік. Інфраструктуру доповнять сім нових колій та сучасне перевантажувальне обладнання. Наразі термінал в основному обробляє вантажі, що прямують на схід.

Розширення терміналу у Славкуві також має на меті захистити Польщу від втрати впливу на транспортному ринку після закінчення війни в Україні. До війни центральна гілка "Нового Шовкового шляху", що з'єднувала Китай з Європою, проходила через Славкув. Влада розраховує на повернення цього маршруту та хоче бути до цього готовою.