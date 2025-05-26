Сьогодні Нікушор Дан офіційно вступає на посаду президента Румунії

Нікушор Дан сьогодні, 26 травня, офіційно вступає на пост президента Румунії.

Як повідомила румунська служба "Радіо Свобода", о 12:00 він склав присягу на урочистому засіданні парламенту.

У своїй промові в парламенті новий президент сказав, що, крім внутрішніх реформ, Румунія потребує зміцнення трансатлантичних відносин, зокрема зі США, участі у НАТО та у діалозі між Європейським Союзом та Альянсом, участь у Європейській автономній оборонній архітектурі. Він згадав про необхідність зміцнення системи оборони від гібридної війни і поступове зібльшення витрат на оборону.

Із парламенту Дан вирушить до палацу Котрочень. Там на плато Марінеску розпочнеться військова церемонія з нагоди інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.

Згодом тимчасовий президент Іліє Болоян передасть йому мандат.

Після цього Ілліє Боложан покине палац Котрочень, а Нікушор Дан стане президентом Румунії.