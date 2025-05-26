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Сьогодні Нікушор Дан офіційно вступає на посаду президента Румунії

Новий очільник вже склав присягу у парламенті. 

Сьогодні Нікушор Дан офіційно вступає на посаду президента Румунії
Новий президент Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

Нікушор Дан сьогодні, 26 травня, офіційно вступає на пост президента Румунії. 

Як повідомила румунська служба "Радіо Свобода", о 12:00 він склав присягу на урочистому засіданні парламенту.

У своїй промові в парламенті новий президент сказав, що, крім внутрішніх реформ, Румунія потребує зміцнення трансатлантичних відносин, зокрема зі США, участі у НАТО та у діалозі між Європейським Союзом та Альянсом, участь у Європейській автономній оборонній архітектурі. Він згадав про необхідність зміцнення системи оборони від гібридної війни і поступове зібльшення витрат на оборону.

Із парламенту Дан вирушить до палацу Котрочень. Там на плато Марінеску розпочнеться військова церемонія з нагоди інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії. 

Згодом тимчасовий президент Іліє Болоян передасть йому мандат. 

Після цього Ілліє Боложан покине палац Котрочень, а Нікушор Дан стане президентом Румунії.

  • Тим часом його опонент, проросійський кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон закликав Конституційний Суд скасувати результат виборів.
  • У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців. У коментарі LB.ua Нікушор Дан наголосив на важливості підтримки України.
  • Під час передвиборчої кампанії команда Нікушора Дана використовувала гасло Nu va fi ușor, va fi Nicușor. З румунської його перекладають як "Легко не буде — буде Нікушор". Це гасло може виявитися пророчим не лише для кампанії, а й для всього президентства Нікушора Дана. Детальніше – у матеріалі LB.ua "Популізм не пройшов. Чого тепер чекати від політики Румунії?".
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