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ЗМІ: Ізраїль заявив про плани отримати контроль над 75% Смуги Гази протягом двох місяців

Зараз ЦАХАЛ продовжує посилювати свій наступ в анклаві, намагаючись чинити тиск на ХАМАС для звільнення решти ізраїльських заручників.

Ізраїльські військові заявили, що планують контролювати 75% Смуги Гази протягом двох місяців, пишуть Euronews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зараз ЦАХАЛ продовжує посилювати свій наступ в анклаві, намагаючись, за його словами, чинити тиск на ХАМАС для звільнення решти ізраїльських заручників.

У рамках розширення військової операції Ізраїль заявив, що в понеділок запустить новий механізм доставки допомоги, який передбачає розміщення палестинського населення у трьох невеликих зонах у Газі, а потім окупацію решти трьох чвертей Гази.

Як повідомляють місцеві медіа, Армія оборони Ізраїлю оголосила, що її відновлений наступ в анклаві більше не спрямований на боротьбу з ХАМАС, а на захоплення території, контроль над розподілом продовольства та знищення інфраструктури ХАМАСу.

ХАМАС раніше заявив, що звільнить заручників в обмін на тривале припинення вогню та виведення ізраїльських військ з території. Однак прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відхилив ці умови та заявив, що Ізраїль планує “взяти під контроль всю Газу” та хоче створити нову систему розподілу допомоги в обхід бойовиків.

Ізраїль майже три місяці блокував ввезення до Гази всіх продуктів харчування, ліків та палива, що викликало світову критику та широке занепокоєння щодо критичної загрози голоду.

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